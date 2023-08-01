ВИДЕО. Шпорар оформил дубль и сравнял счет, Танчик удален с поля
Днепряням теперь надо забивать дважды Панатинаикосу в оставшееся время
В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».
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Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).
Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.
На 69-й минуте Андраж Шпорар оформил дубль и сравнял счет (2:2). Теперь днепрянам нужно забивать два гола в оставшееся время.
Затем Владимир Танчик получил красную карточку, хотя его фол вряд ли тянул на удаление.
ГОЛ! 2:2. Андраж Шпорар, 69 мин.
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