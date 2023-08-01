Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шпорар оформил дубль и сравнял счет, Танчик удален с поля
Лига чемпионов
01 августа 2023, 22:12 | Обновлено 01 августа 2023, 22:48
690
0

ВИДЕО. Шпорар оформил дубль и сравнял счет, Танчик удален с поля

Днепряням теперь надо забивать дважды Панатинаикосу в оставшееся время

01 августа 2023, 22:12 | Обновлено 01 августа 2023, 22:48
690
0
ВИДЕО. Шпорар оформил дубль и сравнял счет, Танчик удален с поля
FH

В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).

Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.

На 69-й минуте Андраж Шпорар оформил дубль и сравнял счет (2:2). Теперь днепрянам нужно забивать два гола в оставшееся время.

Затем Владимир Танчик получил красную карточку, хотя его фол вряд ли тянул на удаление.

ГОЛ! 2:2. Андраж Шпорар, 69 мин.

По теме:
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
ВИДЕО. Сарапий ударом головой вывел Днепр-1 вперед. Нужен еще один гол
Панатинаикос Днепр-1 видео голов и обзор Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 Владимир Танчик удаление с поля Андраж Шпорар
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал установил ценник на Лунина
Футбол | 01 августа 2023, 17:18 20
Реал установил ценник на Лунина
Реал установил ценник на Лунина

Мадридский клуб хочет продать украинского голкипера

Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Теннис | 01 августа 2023, 07:40 10
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне
Eli vs Касатка. Определена соперница Свитолиной во 2-м раунде в Вашингтоне

Элина сыграет против Дарьи Касаткиной в 1/8 финала хардового 500-тысячника в США

Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Футбол | 01.08.2023, 18:45
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Серхио Рамос определился с новым клубом
Футбол | 01.08.2023, 10:33
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
Футбол | 01.08.2023, 21:32
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит легенда. Джанлуиджи Буффон завершил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
01.08.2023, 11:42 2
Бокс
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
31.07.2023, 08:55 4
Футбол
Мужская сборная Украины заняла 3 место в Кубке претендентов ФИВБ
Мужская сборная Украины заняла 3 место в Кубке претендентов ФИВБ
30.07.2023, 17:25 5
Волейбол
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
30.07.2023, 18:54 51
Футбол
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
Трезвый расчет. Почему Мбаппе отказался от саудовского миллиарда
01.08.2023, 11:45 15
Футбол
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
31.07.2023, 20:11 9
Футбол
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
30.07.2023, 21:40
Волейбол
Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко
Долгожданный трофей Марченко, Стародубцева покоряет США, (не)удача Сачко
31.07.2023, 06:10 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем