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  4. ВИДЕО. Сарапий ударом головой вывел Днепр-1 вперед. Нужен еще один гол
Лига чемпионов
01 августа 2023, 21:52 | Обновлено 01 августа 2023, 21:58
1092
0

ВИДЕО. Сарапий ударом головой вывел Днепр-1 вперед. Нужен еще один гол

Днепряне забили после подачи с углового на 54-й минуте игры с Панатинаикосом

01 августа 2023, 21:52 | Обновлено 01 августа 2023, 21:58
1092
0
ВИДЕО. Сарапий ударом головой вывел Днепр-1 вперед. Нужен еще один гол
FH

В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).

Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.

На 54-й минуте Днепр-1 вышел вперед (2:1). Эдуард Сарапий забил ударом головой после навеса с углового. Днепрянам нужен еще один гол, чтобы сравнять счет по итогу двух встреч.

ГОЛ! 1:2. Сарапий, 54 мин.

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Панатинаикос Днепр-1 видео голов и обзор Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 Эдуард Сарапий
Источник Sport.ua
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