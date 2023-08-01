ВИДЕО. Сарапий ударом головой вывел Днепр-1 вперед. Нужен еще один гол
Днепряне забили после подачи с углового на 54-й минуте игры с Панатинаикосом
В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».
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Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).
Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.
На 54-й минуте Днепр-1 вышел вперед (2:1). Эдуард Сарапий забил ударом головой после навеса с углового. Днепрянам нужен еще один гол, чтобы сравнять счет по итогу двух встреч.
ГОЛ! 1:2. Сарапий, 54 мин.
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