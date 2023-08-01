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Лига чемпионов
01 августа 2023, 21:00 | Обновлено 01 августа 2023, 21:17
1029
0

ВИДЕО. Сольный проход Довбика. Днепр-1 быстро отыгрался в матче ЛЧ в Греции

Днепрянам надо забивать еще минимум два гола в ворота Панатинаикоса

01 августа 2023, 21:00 | Обновлено 01 августа 2023, 21:17
1029
0
ВИДЕО. Сольный проход Довбика. Днепр-1 быстро отыгрался в матче ЛЧ в Греции
FH

В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).

Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.

На 23-й минуте Днепр-1 сравнял счет (1:1). Сольный проход исполнил Артем Довбик и точным ударом поразил ворота соперника.

ГОЛ! 1:1. Довбик, 23 мин.

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Панатинаикос – Днепр-1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Панатинаикос – Днепр-1 – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE
Панатинаикос Днепр-1 видео голов и обзор Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 Артем Довбик
Источник Sport.ua
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