ВИДЕО. Сольный проход Довбика. Днепр-1 быстро отыгрался в матче ЛЧ в Греции
Днепрянам надо забивать еще минимум два гола в ворота Панатинаикоса
В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».
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Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).
Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.
На 23-й минуте Днепр-1 сравнял счет (1:1). Сольный проход исполнил Артем Довбик и точным ударом поразил ворота соперника.
ГОЛ! 1:1. Довбик, 23 мин.
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