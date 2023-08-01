ВИДЕО. Недопонимание в защите. Шпорар забил быстрый гол для греков

В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

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Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).

Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.

На 15-й минуте Панатинаикос вышел вперед в матче ЛЧ против Днепра-1 (1:0). Не разобрались в защите Волынец и Адамюк, и Шпорар точно поразил ворота навесным ударом.

ГОЛ! 1:0. Шпорар, 15 мин.