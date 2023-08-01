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Лига чемпионов
01 августа 2023, 20:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:04
406
0

ВИДЕО. Недопонимание в защите. Шпорар забил быстрый гол для греков

На 15-й минуте Панатинаикос вышел вперед в матче ЛЧ против Днепра-1

01 августа 2023, 20:50 | Обновлено 01 августа 2023, 21:04
406
0
ВИДЕО. Недопонимание в защите. Шпорар забил быстрый гол для греков
FH

В первый день августа в Афинах, в 20:30, проходит ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3).

Победитель противостояния выйдет в 3-й раунд ЛЧ на «Марсель», а проигравший сыграет против «Славии» в квалификации Q3 Лиги Европы.

На 15-й минуте Панатинаикос вышел вперед в матче ЛЧ против Днепра-1 (1:0). Не разобрались в защите Волынец и Адамюк, и Шпорар точно поразил ворота навесным ударом.

ГОЛ! 1:0. Шпорар, 15 мин.

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Панатинаикос Днепр-1 видео голов и обзор Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 Андраж Шпорар Евгений Волынец Владимир Адамюк
Источник Sport.ua
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