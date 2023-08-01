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ATP
01 августа 2023, 20:32 |
941
0

Монфис планирует завершить карьеру в следующем году

Гаэль намекнул в Вашингтоне, что это могут быть его последние турниры в США

01 августа 2023, 20:32 |
941
0
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский теннисист Гаэль Монфис, муж Элины Свитолиной, рассказал о планах на завершение карьеры.

«Мне кажется, Элина будет играть гораздо дольше меня. Возможно, это один из моих последних турниров в США. Может, я закончу в следующем году, мы пока не знаем. Но это точно будет скоро.

Хотя, возможно, я вернусь сюда уже вместе с ребенком, чтобы поддержать Элину. Так что вы меня еще увидите», – сказал Монфис.

Отметим, что Монфис и Свитолина успешно стартовали на первом общем турнире категории ATP/WTA 500, который сейчас проходит в Вашингтоне.

Ранее Монфис планировал сыграть на Олимпиаде в Париже.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина ATP Вашингтон завершение карьеры
Источник Twitter
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