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  4. Милевский почтил память Белькевича: «Увидимся снова в той жизни»
Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 20:18 |
1515
1

Милевский почтил память Белькевича: «Увидимся снова в той жизни»

Артем побывал на могиле бывшего одноклубника

01 августа 2023, 20:18 |
1515
1
Милевский почтил память Белькевича: «Увидимся снова в той жизни»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский почтил память своего экс-партнера по клубу Валентина Белькевича.

«Увидимся снова в той жизни, Валентинеще. Сто лет тебя не видел», – написал Милевский на своей странице в инстаграме.

Отметим, что Милевский становился чемпионом Украины с Белькевичем в составе «Динамо» в 2004 и в 2007 году.

Валентин Белькевич скончался 1 августа 2014 года на 42-м году жизни.

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Артем Милевский Валентин Белькевич фото
Источник Instagram
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Vitason
Вічна пам'ять, світлій голові Валентина Белькевича ,ну і Мілевский молодець,що не забуває свого товариша!
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