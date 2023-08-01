Украина. Премьер лига01 августа 2023, 20:18 |
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Милевский почтил память Белькевича: «Увидимся снова в той жизни»
Артем побывал на могиле бывшего одноклубника
01 августа 2023, 20:18 |
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Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский почтил память своего экс-партнера по клубу Валентина Белькевича.
«Увидимся снова в той жизни, Валентинеще. Сто лет тебя не видел», – написал Милевский на своей странице в инстаграме.
Отметим, что Милевский становился чемпионом Украины с Белькевичем в составе «Динамо» в 2004 и в 2007 году.
Валентин Белькевич скончался 1 августа 2014 года на 42-м году жизни.
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Вічна пам'ять, світлій голові Валентина Белькевича ,ну і Мілевский молодець,що не забуває свого товариша!
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