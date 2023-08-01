Милевский почтил память Белькевича: «Увидимся снова в той жизни»

Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский почтил память своего экс-партнера по клубу Валентина Белькевича.

«Увидимся снова в той жизни, Валентинеще. Сто лет тебя не видел», – написал Милевский на своей странице в инстаграме.

Отметим, что Милевский становился чемпионом Украины с Белькевичем в составе «Динамо» в 2004 и в 2007 году.

Валентин Белькевич скончался 1 августа 2014 года на 42-м году жизни.