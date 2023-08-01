Пихаленок вернулся. Известен состав Днепра-1 на матч с Панатинаикосом

В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Стартовые составы:

«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Едвай, Коцирас, Вильена, Джуричич, Перес, Бернард, Шпорар, Паласиос.

«Днепр-1»: Волынец, Пасич, Адамюк, Сарапий, Каплиенко, Доминго Фелипе, Бабенко, Мирошниченко, Пихаленок, Рубчинский, Довбик.

Матч начнется в 20:30 по киевскому времени.

Первую встречу со счетом 3:1 выиграли греки.