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Лига чемпионов
01 августа 2023, 19:24 | Обновлено 01 августа 2023, 19:36
1315
3

Пихаленок вернулся. Известен состав Днепра-1 на матч с Панатинаикосом

Встреча начнется в 20:30 по Киеву

01 августа 2023, 19:24 | Обновлено 01 августа 2023, 19:36
1315
3
Пихаленок вернулся. Известен состав Днепра-1 на матч с Панатинаикосом
СК Днепр-1

В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Стартовые составы:

«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Едвай, Коцирас, Вильена, Джуричич, Перес, Бернард, Шпорар, Паласиос.

«Днепр-1»: Волынец, Пасич, Адамюк, Сарапий, Каплиенко, Доминго Фелипе, Бабенко, Мирошниченко, Пихаленок, Рубчинский, Довбик.

Матч начнется в 20:30 по киевскому времени.

Первую встречу со счетом 3:1 выиграли греки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Roman serhi
Ну,норм состав..А то прям сказали,что все обосрались...Если,что на поле на игроков Панатинаикоса пусть срут 
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-1
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Vitaliy Shevchenko
З даним фізруком, навіть Піхальонок безсильний. Головне відмазка буде. В першому матчі злякались, в другому отруїлись. З Славією: Прийшлось грати два матча на виїзді. Далі буде...
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-1
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