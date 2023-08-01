Лига чемпионов01 августа 2023, 19:24 | Обновлено 01 августа 2023, 19:36
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Пихаленок вернулся. Известен состав Днепра-1 на матч с Панатинаикосом
Встреча начнется в 20:30 по Киеву
01 августа 2023, 19:24 | Обновлено 01 августа 2023, 19:36
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В первый день августа в Афинах состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Панатинаикосом» и «Днепром-1».
Стартовые составы:
«Панатинаикос»: Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Едвай, Коцирас, Вильена, Джуричич, Перес, Бернард, Шпорар, Паласиос.
«Днепр-1»: Волынец, Пасич, Адамюк, Сарапий, Каплиенко, Доминго Фелипе, Бабенко, Мирошниченко, Пихаленок, Рубчинский, Довбик.
Читайте также:Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Матч начнется в 20:30 по киевскому времени.
Первую встречу со счетом 3:1 выиграли греки.
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Комментарии 3
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Ну,норм состав..А то прям сказали,что все обосрались...Если,что на поле на игроков Панатинаикоса пусть срут
Показать Скрыть 1 ответ
З даним фізруком, навіть Піхальонок безсильний. Головне відмазка буде. В першому матчі злякались, в другому отруїлись. З Славією: Прийшлось грати два матча на виїзді. Далі буде...
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