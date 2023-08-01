ATP01 августа 2023, 19:41 |
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Крутых проиграл четвертому сеяному на старте челленджере в Германии
Алексей уступил Тимофею Скатову из Казахстана
01 августа 2023, 19:41 |
83
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Украинский теннисист Алексей Крутых (№207 ATP) неудачно выступил на грунтовом челленджере в Люденшайде (Германия).
В матче первого раунда основной сетки украинец в трех непростых партиях проиграл четвертому сеяному Тимофею Скатову из Казахстана.
Люденшайд. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Тимофей Скатов (Казахстан) – 3:6, 7:6(5), 5:7
Отметим, что для Алексея Крутых это было пятое поражение подряд, он не выигрывает с 17 июня.
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