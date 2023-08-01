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  4. Крутых проиграл четвертому сеяному на старте челленджере в Германии
ATP
01 августа 2023, 19:41 |
83
0

Крутых проиграл четвертому сеяному на старте челленджере в Германии

Алексей уступил Тимофею Скатову из Казахстана

01 августа 2023, 19:41 |
83
0
Крутых проиграл четвертому сеяному на старте челленджере в Германии
ITF. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№207 ATP) неудачно выступил на грунтовом челленджере в Люденшайде (Германия).

В матче первого раунда основной сетки украинец в трех непростых партиях проиграл четвертому сеяному Тимофею Скатову из Казахстана.

Люденшайд. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Тимофей Скатов (Казахстан) – 3:6, 7:6(5), 5:7

Отметим, что для Алексея Крутых это было пятое поражение подряд, он не выигрывает с 17 июня.

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Алексей Крутых Тимофей Скатов ATP Люденшайд
Источник Sport.ua
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