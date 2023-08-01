ATP01 августа 2023, 19:13 | Обновлено 03 августа 2023, 04:39
448
1
Сачко стартовал с победы на челленджере в Сан-Марино
Виталий в первом раунде переиграл соперника из Румынии
01 августа 2023, 19:13 | Обновлено 03 августа 2023, 04:39
448
1
Украинский теннисист Виталий Сачко (№156 ATP) стартовал в победы на грунтовом челленджере в Сан-Марино.
В первом раунде украинец обыграл Николаса Давида Йонела из Румынии (№203 ATP).
Сан-Марино. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Николас Давид Йонел (Румыния) – 6:4, 2:6, 6:3
Это была вторая встреча теннисистов, украинец снова одержал верх над своим соперником.
Следующий соперник Сачко определится в матче Давид Гоффен (№100 ATP) – Федерико Гайо (№211 ATP).
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Комментарии 1
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Кто-то говорил, что у него травма походу финала была, а тут через день прыгает как ни в чем не бывало) максимум это проблема с головой у него была
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