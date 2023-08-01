ФОТО. Арсенал будет играть в форме непривычных цветов

В сети появились фото третьего комплекта формы лондонского «Арсенала» на сезон 2023/2024. Он выполнен в непривычных для «Канониров» сине-зеленом цветах.

Ожидается, что в новой форме команда Александра Зинченко сыграет уже в воскресенье, 6 июля в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».