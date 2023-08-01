Новичок Металлурга не поможет команде в ближайших матчах

Как стало известно Sport.ua, летний новичок «Металлурга» полузащитник Даниил Фальковский, пропустивший матч 1-го тура чемпионата Первой лиги против своего бывшего клуба, «Кремня» (0:0), не сыграет и как минимум в двух следующих поединках запорожской команды.

«На тренировке в Умани получил мышечную травму, микронадрыв приводящей мышцы, — рассказал Фальковский корреспонденту Sport.ua. — Сейчас активно лечусь и прохожу реабилитацию. Если динамика будет положительной, дней через 7-10 надеюсь тренироваться в общей группе».

24-летний Фальковский перебрался в «Металлург» в июле этого года из «Кремня», подписав с запорожским клубом контракт на три года. Ранее воспитанник кропивницкого футбола выступал за юношеские команды «Зирки» и «Александрии», а также «Николаев-2» и «Николаев».

2 августа «Металлург» в рамках второго предварительного раунда Кубка Украины сыграет на выезде с «Ингульцом». 6 августа во 2-м туре чемпионата Первой лиги команда Владимира Микитина встретится в Сумах с «Викторией». Эти матчи Фальковский совершенно точно пропустит.