УАФ: «Нам отказали в допуске зрителей на триубуны. Мы работаем над этим»

Вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о том, что ассоциация делала попытки вернуть болельщиков на стадионы, но пока договориться с властями не удалось.

«Как говорят в таких случаях, мы работаем над этим. Позиция Министерства молодежи и спорта известна — нам отказали в допуске болельщиков на трибуны. Но, повторюсь, мы продолжаем работать над этим вопросом. В преддверии текущего чемпионата у нас прошло расширенное совещание с участием представителей правоохранительных органов. Мы предлагаем увеличить квоту присутствующих на матче».

«Сейчас речь идет о 280 людях, мы предлагаем существенно повысить цифру. Реально видим пути реализации этой инициативы со строгим соблюдением всех нюансов безопасности», – сказал Протасов.