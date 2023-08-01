Николай КУХАРЕВИЧ: «Суонси мне подходит. Говорил с тренером до трансфера»

31 июля клуб «Суонси», который выступает в Чемпионшипе, оформил переход украинского форварда Николая Кухаревича, который подписал контракт на три года.

«У меня хорошие впечатления от того, что я увидел в клубе. Все выглядит хорошо, инфраструктура на высоком уровне, поэтому здесь будет приятно работать. Еще не так давно «Суонси» был в АПЛ. Перед трансфером я общался с тренером, мы хорошо поговорили. Думаю, футбол здесь подходит мне, физический аспект подходит мне».

«Ситуация в Украине? Сложно находиться вне страны, когда идет война. Хочу сказать, что война не закончилась. Благодарю Великобританию и Уэльс за поддержку украинцев. Ваши страны стали для многих украинцев вторым домом», – сказал Кухаревич.