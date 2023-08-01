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  4. Николай КУХАРЕВИЧ: «Суонси мне подходит. Говорил с тренером до трансфера»
Англия
01 августа 2023, 16:50 |
637
0

Николай КУХАРЕВИЧ: «Суонси мне подходит. Говорил с тренером до трансфера»

Форвард оценил свой переезд в Уэльс

01 августа 2023, 16:50 |
637
0
Николай КУХАРЕВИЧ: «Суонси мне подходит. Говорил с тренером до трансфера»
ФК Суонси. Николай Кухаревич

31 июля клуб «Суонси», который выступает в Чемпионшипе, оформил переход украинского форварда Николая Кухаревича, который подписал контракт на три года.

«У меня хорошие впечатления от того, что я увидел в клубе. Все выглядит хорошо, инфраструктура на высоком уровне, поэтому здесь будет приятно работать. Еще не так давно «Суонси» был в АПЛ. Перед трансфером я общался с тренером, мы хорошо поговорили. Думаю, футбол здесь подходит мне, физический аспект подходит мне».

«Ситуация в Украине? Сложно находиться вне страны, когда идет война. Хочу сказать, что война не закончилась. Благодарю Великобританию и Уэльс за поддержку украинцев. Ваши страны стали для многих украинцев вторым домом», – сказал Кухаревич.

По теме:
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Источник: Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа
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Суонси Николай Кухаревич Чемпионшип
Источник ФК Суонси
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