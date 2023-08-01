Интер нацелился на форварда сборной Италии

«Интер» продолжает поиски форварда на новый сезон. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб обратил свое внимание на форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуку Скамакку.

«Нкрадзурри» предложили за Скамакку 22 миллиона евро плюс три миллиона бонусов. «Вест Хэм» хочет получить за игрока 30 миллионов. Также на игрока претендует «Рома», но в последнее время «Интер» вырвался в фавориты в борьбу за Скамакку.

Скамакка перешел в «Вест Хэм» из «Сассуоло» летом прошлого года за 36 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 24-летнего итальянца 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.