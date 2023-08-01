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Италия
01 августа 2023, 16:17 |
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Интер нацелился на форварда сборной Италии

Джанлука Скамакка может покинуть «Вест Хэм»

01 августа 2023, 16:17 |
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Интер нацелился на форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» продолжает поиски форварда на новый сезон. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб обратил свое внимание на форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуку Скамакку.

«Нкрадзурри» предложили за Скамакку 22 миллиона евро плюс три миллиона бонусов. «Вест Хэм» хочет получить за игрока 30 миллионов. Также на игрока претендует «Рома», но в последнее время «Интер» вырвался в фавориты в борьбу за Скамакку.

Скамакка перешел в «Вест Хэм» из «Сассуоло» летом прошлого года за 36 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 24-летнего итальянца 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.

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Интер Милан Вест Хэм Джанлука Ди Марцио трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник Джанлука Ди Марцио
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