Интер нацелился на форварда сборной Италии
Джанлука Скамакка может покинуть «Вест Хэм»
«Интер» продолжает поиски форварда на новый сезон. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, клуб обратил свое внимание на форварда «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуку Скамакку.
«Нкрадзурри» предложили за Скамакку 22 миллиона евро плюс три миллиона бонусов. «Вест Хэм» хочет получить за игрока 30 миллионов. Также на игрока претендует «Рома», но в последнее время «Интер» вырвался в фавориты в борьбу за Скамакку.
Скамакка перешел в «Вест Хэм» из «Сассуоло» летом прошлого года за 36 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету 24-летнего итальянца 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах.
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