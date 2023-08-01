Йожеф САБО: «Чигринский был хорошим футболистом, но ему уже 36 лет»
Специалист сомневается в качествах игрока
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо сомневается, что Дмитрий Чигринский сможет помочь «Шахтеру». Ранее стало известно, что клуб рассматривает возвращение защитника после травмы Валерия Бондаря.
«Усилить «Шахтер» он точно не сможет. Я не против Чигринского, хороший был футболист, но ему уже 36 лет. В этом возрасте теряется скорость и остальные качества. Посмотрите на Роналду и Месси, они сейчас играют только за счет своего мастерства, а так – ходят пешком. Это вам не Мбаппе, который может на скорости носиться».
«Не думаю, что «Шахтер» подпишет Чигринского, а если и возьмут, то в знак уважения к бывшему футболисту, как это произошло с Ярмоленко и Ракицким», – считает Сабо.
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