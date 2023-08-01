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  4. МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро
Англия
01 августа 2023, 14:49 |
887
0

МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро

Хойлунд переходит в клуб АПЛ

01 августа 2023, 14:49 |
887
0
МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Форвард «Аталанты» Расмус Хойлунд сегодня приедет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» на 5 лет с опцией продления на год.

Итальянскому клубу удалось продать 20-летнего игрока за 75 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов. Ранее МЮ боролся за Гарри Кейна, но сделал выбор в пользу более молодого игрока.

Хойлунд в минувшем сезоне забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 42-х матчах.

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Манчестер Юнайтед трансферы Аталанта Расмус Хойлунд
Источник Sky Sports
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