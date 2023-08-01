МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро

Форвард «Аталанты» Расмус Хойлунд сегодня приедет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» на 5 лет с опцией продления на год.

Итальянскому клубу удалось продать 20-летнего игрока за 75 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов. Ранее МЮ боролся за Гарри Кейна, но сделал выбор в пользу более молодого игрока.

Хойлунд в минувшем сезоне забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 42-х матчах.