Англия01 августа 2023, 14:49 |
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МЮ покупает форварда Аталанты за 75 миллионов евро
Хойлунд переходит в клуб АПЛ
01 августа 2023, 14:49 |
887
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Форвард «Аталанты» Расмус Хойлунд сегодня приедет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» на 5 лет с опцией продления на год.
Итальянскому клубу удалось продать 20-летнего игрока за 75 миллионов евро + 10 миллионов возможных бонусов. Ранее МЮ боролся за Гарри Кейна, но сделал выбор в пользу более молодого игрока.
Хойлунд в минувшем сезоне забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 42-х матчах.
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