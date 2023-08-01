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WTA
01 августа 2023, 14:24 | Обновлено 01 августа 2023, 14:49
829
1

Ангелина Калинина – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 500 в Вашингтоне

01 августа 2023, 14:24 | Обновлено 01 августа 2023, 14:49
829
1
Ангелина Калинина – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

1 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В первом раунде основы украинка сразится против американки Дженнифер Брэди (№1056 WTA), которая из-за травмы колена почти два года не играла на профессиональном уровне. Встреча состоится вторым запуском после матча Кырстя – Мартич. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла американка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против победительницы матча Чжэн Циньвень (№24 WTA) – Мэдисон Киз (№16 WTA).

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Дженнифер Брэди Ангелина Калинина WTA Вашингтон смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Eugenii Skrypka
Оо, вот это камбэк, Брэди порядочно играла 
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