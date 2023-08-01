Ангелина Калинина – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 500 в Вашингтоне
1 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
В первом раунде основы украинка сразится против американки Дженнифер Брэди (№1056 WTA), которая из-за травмы колена почти два года не играла на профессиональном уровне. Встреча состоится вторым запуском после матча Кырстя – Мартич. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, выиграла американка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против победительницы матча Чжэн Циньвень (№24 WTA) – Мэдисон Киз (№16 WTA).
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