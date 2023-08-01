Стражники-рекордсмены: самые дорогие трансферы вратарей в истории

Топ-клубы готовы платить большие суммы за полевых игроков. Голкиперы часто теряются в общем потоке трансферов. Но все же случаются сделки, которые становятся рекордными и для вратарей. У этих людей очень ответственная позиция на поле, поскольку они начинают атаки своей команды и препятствуют чужим. Потому и ценить их нужно соответствующим образом. Далее расскажем о самых дорогих трансферах вратарей в истории.

Мануэль Нойер (из «Шальке» в «Баварию», 30 млн евро)

«Бавария» – всего второй клуб в карьере Нойера. Свой путь немец начинал в «Шальке», откуда и перешел в мюнхенский клуб летом 2011 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. Футболист уже 12 лет провел в составе «рекордмайстра» и еще до завершения карьеры утвердился в статусе клубной легенды. На счету 37-летнего голкипера 488 матчей за «Баварию», 233 из которых – «сухие», то есть почти половина. Нет сомнений, что Нойер останется первым номером мюнхенского клуба, несмотря на солидный возраст. У немца по-прежнему большое желание защищать ворота «рекордмайстра».

Яспер Силлессен (из «Барселоны» в «Валенсию», 35 млн евро)

Летом 2019 года «Валенсия» заплатила «Барселоне» приличные 35 млн евро за голкипера Яспера Силлессена. Сумма была солидной, учитывая то, что за 3 сезона в каталонском клубе голландец провел всего 5 матчей в Ла Лиге. «Летучие мыши» поверили в игрока, но их сотрудничество вряд ли можно назвать успешным. В первом сезоне в составе «Валенсии» Яспер сыграл 24 матча в Ла Лиге, во втором – только 10, в третьем – 17. Все закончилось тем, что прошлым летом «летучие мыши» продали 34-летнего голкипера в голландский «Неймеген» всего за 1 млн евро.

Тибо Куртуа (из «Челси» в «Реал» Мадрид, 35 млн евро)

Трансферная стоимость Куртуа и Силлессена оказалась одинаковой, но результат – противоположным. Бельгиец сразу (с 2018 года) стал первым номером «королевского клуба» и остается в этом статусе до сих пор. В каждом из четырех последних сезонов Ла Лиги 31-летний голкипер проводит более 10-ти «сухих» матчей. В этом же промежутке он пропускает в среднем меньше гола за матч. Это хорошие показатели. Куртуа много раз выручал «сливочных» и продолжает это делать. Возраст у бельгийца оптимальный для игрока его позиции, так что сотрудничество между сторонами обещает быть еще долгим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Эдерсон (из «Бенфики» в «Манчестер Сити», 40 млн евро)

«Бенфика» умеет выгодно продавать игроков. «Орлы» подписали Эдерсона из «Риу Аве» летом 2015 года за 500 тыс. евро. Через 2 года они продали его «Манчестер Сити» за 40 миллионов. Но «горожане» вряд ли пожалели о потраченной сумме. Этим трансфером они на долгие годы закрыли позицию первого номера. Бразилец сразу стал основным стражником ворот «Манчестер Сити» и остается им до сих пор. Эдерсон регулярно входит в тройку лучших голкиперов АПЛ по сухим матчам, а в нескольких сезонах и возглавлял этот рейтинг. Чемпионы Англии не всегда угадывают с трансферами, но с 29-летним бразильцем сработали отлично.

Андре Онана (из «Интера» в «Манчестер Юнайтед», 52,5 млн евро)

Этот трансфер – самый свежий. Ради Онана манкунианцы распрощались с Давидом Де Хеа, который был первым номером команды на протяжении 12-ти лет. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хотел подписать именно этого вратаря. Переговоры с «Интером» не были простыми, но все же 27-летний голкипер оказался на «Олд Траффорд». Камерунец провел хороший прошлый сезон – выиграл конкуренцию у Самира Хандановича и помог «нерадзурри» дойти до финала Лиги чемпионов. «Черно-синие» по достоинству оценили вратаря. В АПЛ он не растеряется.

Джанлуиджи Буффон (из «Пармы» в «Ювентус», 53 млн евро)

Буффон перешел в «Ювентус» из «Пармы» в далеком 2001-м году. «Бьянконери» заплатили за игрока 53 млн евро – огромные деньги по тем временам. Даже сейчас далеко не все клубы могут позволить себе такие сделки. Прошло уже 22 года, но этот трансфер до сих пор остается в тройке самых дорогих среди вратарей. Буффон сполна отплатил «Ювентусу» за доверие и вложения. Итальянец провел в туринском клубе большую часть карьеры, выиграл 21 трофей и стал легендой «бьянконери». Сейчас 45-летний голкипер выступает в родной «Парме», которой помогает вернуться в элиту.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Аллисон (из «Ромы» в «Ливерпуль», 62,5 млн евро)

До прихода Алиссона «Ливерпуль» много пропускал – по 40-50 голов за сезон. С приходом бразильца пожары у ворот «красных» поутихли, хотя у них по-прежнему случаются, неудачные периоды. Например, в прошлом сезоне мерсисайдцы только в АПЛ пропустили 47 мячей. Но в целом трансфер Алиссона можно считать успешным. Не без помощи 30-летнего голкипера «Ливерпуль» стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Бразилец остается первым номером «красных» и продолжает соревноваться со своим соотечественником из «Манчестер Сити» за звание одного из лучших вратарей Премьер-лиги.

Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси», 80 млн евро)

Трансфер Кепы – самый дорогой в истории среди вратарей. Летом 2018 года «Челси» заплатил «Атлетику» за игрока 80 млн евро. За эти 5 лет было все: испанец выдавал хорошие отрезки, делал невероятные сэйвы, отказывался уходить на замену, терял и возвращал место в стартовом составе. Карьера 28-летнего голкипера в лондонском клубе такая же противоречивая, как и результаты «синих» в последних сезонах. Но игрок и клуб подходят друг другу. Без их взаимоотношений на «Стэмфорд Бридж» было бы скучно.

Текст: meta.ua/sport