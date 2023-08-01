ЭГИНАЛДО: «Не боялся ехать в Украину. Уверен, все будет хорошо»

Вингер Эгиналдо, который подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет, рассказал о своих ожиданиях от переезда в Украину.

– Поздравляем в «Шахтере»! Как давно приехал и как чувствуешь себя в Украине?

– Я очень счастлив быть с «Шахтером», клубом с такой большой историей, рад присоединиться к этой замечательной команде. Приехал в субботу и буду тренироваться с ребятами, жду этого с нетерпением.

– Что стало ключевым в принятии решения присоединиться к «Шахтеру», чем импонирует команда?

– Здесь выступало немало бразильцев, и это приятный факт. Играл мой друг Алекс Тейшейра, который очень положительно отзывается о клубе. Это также оказало большое влияние на мое решение. Благодарен за любовь и поддержку, надеюсь оправдать все ожидания.

– До перехода общался с другими бразильцами, когда-то игравшими за «Шахтер»?

– Общался с Невертоном, который тоже недавно приехал. Он мне рассказал о том, насколько здесь красивый город, о том, что отношение в клубе хорошее и что все ребята вообще молодцы. Надеюсь, нас снова будет ждать успешный сезон. Также я разговаривал с Алексом Тейшейрой, моим другом. Он дал мне много советов, рассказал о клубе и городе. Отлично отзывался о «Шахтере», сказал, что к нему очень хорошо здесь относились, посоветовал ехать, отбросив сомнения, что здесь меня ждет хороший сезон и что я забью много голов. Также хочу поблагодарить моих агентов Маурисио и Даниэля, которые внушили мне уверенность. Я настроен показать достойный результат в этом году.

– Следил ли до этого за «Шахтером»?

– Я постоянно смотрю матчи Лиги чемпионов, когда клуб обыграл мадридский «Реал» или играл с другими европейскими клубами. Каждый раз для меня это так волнующе, интересно, и я рад играть за этот клуб.

– Чем именно в этой модели игре сможешь помочь команде? Какие сильные качества имеешь?

– Буду очень полезен в атаке, контратаке, реализации голевых моментов. Это мои сильные стороны, и вместе мы проведем отличный сезон.

– С кем-то из игроков уже успел познакомиться?

– Пока знаком только с двумя бразильцами. Планирую встретиться с ребятами, пообщаться, познакомиться поближе и иметь много друзей. И готовиться к будущим играм.

– Ты выбрал номер 7. Почему именно этот?

– Номер 7 для меня имеет большое значение, поэтому я ответственно отнесся к выбору. И в общем-то мне просто нравится это число.

– Несколько дней ты в Украине. Как тебе в Киеве и Украине?

– Я приехал в субботу. Разделил с ребятами победу в выходные. Очень нравится город, я счастлив быть здесь!

– Не боялся ли ехать в страну, где идет война, как на это отреагировала твоя семья?

– Нет, я не боялся сюда ехать. Я получил очень большую поддержку, включая клуб. Уверен, все будет хорошо. Моя семья хорошо восприняла эту новость и пожелала мне успехов и провести отличный сезон здесь.