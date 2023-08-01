Защитник Шахтера будет искать новую команду
Центральный защитник Даниил Удод, скорее всего, будет играть в аренде
Во время летних сборов 19-летний центральный защитник не смог убедить в своей квалификации нового тренера «Шахтера» Патрика ван Леувена. Нидерландский тренер пробовал Данила на позиции опорного полузащитника, где тот был удален в товарищеском матче против греческого АЕКа.
По информации Sport.ua, Даниил не хочет возвращаться в Украину для выступлений за юношескую команду горняков или искать аренду в клубах УПЛ. Удод стремится найти себе новую команду в Европе на правах аренды. Среди приоритетных стран – Нидерланды и Бельгия. По нашей информации, «Шахтер» не готов отпускать футболиста на полноценной основе.
Прошлый сезон талантливый центральный защитник провел в юношеской команде «Аль-Айна». Являлся основным защитником юношеской сборной Украины в 2004 году в квалификации к Евро U-19.
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