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Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 11:24 |
396
0

Защитник Черноморца стал свободным агентом

Сейчас футболист восстанавливается после травмы

01 августа 2023, 11:24 |
396
0
Защитник Черноморца стал свободным агентом
ФК Черноморец Одесса. Максим Войтиховский

Центральный защитник Максим Войтиховский и «Черноморец» пришли к соглашению о расторжении контракта, который был рассчитан до 31 мая 2025 года.

Корреспондент Sport.ua связался с футболистом, чтобы узнать о его ближайших планах.

«Пока не могу сказать вам что-то конкретное, – начал Войтиховский. – Два месяца назад я получил травму плеча и сейчас восстанавливаюсь дома, в Тернополе. Параллельно веду переговоры, они на финальной стадии, но пока все неофициально».

24-летний Войтиховский играл за «Черноморец» с июля прошлого года, когда перешел в одесский клуб из «Волыни». В составе «моряков» футболист провел в УПЛ 14 матчей и забил 1 гол (в ворота «Львова»). Ранее защитник играл за молодежные команды «Днепра», того же «Черноморца» и «Шахтера».

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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