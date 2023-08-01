Защитник Черноморца стал свободным агентом

Центральный защитник Максим Войтиховский и «Черноморец» пришли к соглашению о расторжении контракта, который был рассчитан до 31 мая 2025 года.

Корреспондент Sport.ua связался с футболистом, чтобы узнать о его ближайших планах.

«Пока не могу сказать вам что-то конкретное, – начал Войтиховский. – Два месяца назад я получил травму плеча и сейчас восстанавливаюсь дома, в Тернополе. Параллельно веду переговоры, они на финальной стадии, но пока все неофициально».

24-летний Войтиховский играл за «Черноморец» с июля прошлого года, когда перешел в одесский клуб из «Волыни». В составе «моряков» футболист провел в УПЛ 14 матчей и забил 1 гол (в ворота «Львова»). Ранее защитник играл за молодежные команды «Днепра», того же «Черноморца» и «Шахтера».