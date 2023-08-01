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Франция
01 августа 2023, 09:15 | Обновлено 01 августа 2023, 09:29
1691
2

Мбаппе лишился возможности продлить контракт с ПСЖ

Летом будущего года нападающий сможет покинуть клуб

01 августа 2023, 09:15 | Обновлено 01 августа 2023, 09:29
1691
2
Мбаппе лишился возможности продлить контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не сможет самостоятельно пролонгировать контракт с парижским клубом до лета 2025 года.

31 июля истек крайний срок действия в его договоре подобной опции. Уроженец Парижа ею не воспользовался.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен в самое ближайшее время завершить сделку по переходу Мбаппе из «ПСЖ».

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В предыдущем сезоне-2022/2023 он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

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Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник Фабрицио Романо
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Jordan Vezirli
Он умеет зарабатывать. В следующем году заробит на своем переходе в Реал,или куда еще
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Александр
Смешно будет если все от него откажутся 
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