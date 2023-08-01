Мбаппе лишился возможности продлить контракт с ПСЖ
Летом будущего года нападающий сможет покинуть клуб
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе больше не сможет самостоятельно пролонгировать контракт с парижским клубом до лета 2025 года.
31 июля истек крайний срок действия в его договоре подобной опции. Уроженец Парижа ею не воспользовался.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен в самое ближайшее время завершить сделку по переходу Мбаппе из «ПСЖ».
Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В предыдущем сезоне-2022/2023 он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах за парижан во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб высмеял слухи о якобы срыве трансфера из-за запрета въезда собак
Садио подпишет контракт с саудовским клубом на 3 сезона