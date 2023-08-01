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01 августа 2023, 07:20 | Обновлено 01 августа 2023, 07:22
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа

Важные события во всех видах спорта

01 августа 2023, 07:20 | Обновлено 01 августа 2023, 07:22
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа
ФК Днепр-1

Во вторник, 1 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Валмиера – Тре Пенне

Favbet 1.11 – 9.10 – 21.00

20:30 Панатинаикос – Днепр-1

Favbet 1.60 – 4.10 – 5.40

21:00 Олимпия Любляна – Лудогорец

Favbet 3.39 – 3.40 – 2.15

21:30 Слован Братислава – Зриньски Мостар

Favbet 1.92 – 3.40 – 4.21

ТЕННИС

21:00 Дженнифер Брэди – Ангелина Калинина

Favbet 2.77 – 1.45

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Источник Sport.ua
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