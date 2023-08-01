СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа

Во вторник, 1 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Валмиера – Тре Пенне

1.11 – 9.10 – 21.00

20:30 Панатинаикос – Днепр-1

1.60 – 4.10 – 5.40

21:00 Олимпия Любляна – Лудогорец

3.39 – 3.40 – 2.15

21:30 Слован Братислава – Зриньски Мостар

1.92 – 3.40 – 4.21

ТЕННИС

21:00 Дженнифер Брэди – Ангелина Калинина

2.77 – 1.45