Другие новости01 августа 2023, 07:20 | Обновлено 01 августа 2023, 07:22
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 августа
Важные события во всех видах спорта
01 августа 2023, 07:20 | Обновлено 01 августа 2023, 07:22
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Во вторник, 1 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Валмиера – Тре Пенне
20:30 Панатинаикос – Днепр-1
21:00 Олимпия Любляна – Лудогорец
21:30 Слован Братислава – Зриньски Мостар
ТЕННИС
21:00 Дженнифер Брэди – Ангелина Калинина
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