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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опытный хорватский вингер перешел из Милана в Бешикташ
Италия
01 августа 2023, 04:40 | Обновлено 01 августа 2023, 05:12
172
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный хорватский вингер перешел из Милана в Бешикташ

29-летний Анте Ребич подписал контракт с турецким клубом на два года

01 августа 2023, 04:40 | Обновлено 01 августа 2023, 05:12
172
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный хорватский вингер перешел из Милана в Бешикташ
ФК Бешикташ. Анте Ребич

Хорватский вингер Анте Ребич официально перешел из итальянского «Милана» в турецкий «Бешикташ».

Контракт 29-летний хорвата с черно-белыми будет действовать два года.

Зарплата Ребича составит 2,5 млн евро, плюс 280 тысяч евро подъемных, плюс 10 тысяч евро за каждый полный матч за «Бешикташ».

По неофициальным данным, «Милан» получил за трансфер Ребича от «Бешикташа» сумму в размере 2 млн евро.

Вингер выступал за «Милан» с лета 2019 года после трансфера из немецкого «Айнтрахта». За 4 сезона в составе «россонери» Ребич провел 123 матчей и забил 29 мячей, а также выиграл Серию A 2021/22.. Ребич за сборную Хорватии провел 42 матча, забил 3 гола.

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Анте Ребич Милан Бешикташ трансферы трансферы Серии A
Источник Sport.ua
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