ОФИЦИАЛЬНО. Защитник перешел из Колоса в Ингулец на правах аренды

Молодой защитник «Колоса» Вячеслав Ставничий перешел в клуб Первой лиги «Ингулец» (Петрово) на правах аренды до конца 2023 года.

«Ингулец» в прошлом сезоне вылетел из УПЛ и ставит задачу вернуться в футбольную элиту, поэтому в клубе рассчитывают на Вячеслава.

Ставничий был капитаном молодежной команды «Колос» U-19 и уже привлекался к основной команде из Ковалевки, напоминает официальный сайт клуба из Киевщины.