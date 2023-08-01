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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник перешел из Колоса в Ингулец на правах аренды
Украина. Первая лига
01 августа 2023, 05:39 | Обновлено 01 августа 2023, 06:54
310
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник перешел из Колоса в Ингулец на правах аренды

Вячеслав Ставничий полсезона будет выступать в команде из Петрово

01 августа 2023, 05:39 | Обновлено 01 августа 2023, 06:54
310
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник перешел из Колоса в Ингулец на правах аренды
ФК Колос. Вячеслав Ставничий

Молодой защитник «Колоса» Вячеслав Ставничий перешел в клуб Первой лиги «Ингулец» (Петрово) на правах аренды до конца 2023 года.

«Ингулец» в прошлом сезоне вылетел из УПЛ и ставит задачу вернуться в футбольную элиту, поэтому в клубе рассчитывают на Вячеслава.

Ставничий был капитаном молодежной команды «Колос» U-19 и уже привлекался к основной команде из Ковалевки, напоминает официальный сайт клуба из Киевщины.

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Вячеслав Ставничий Колос Ковалевка Ингулец трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Колос Ковалевка U-19
Источник ФК Колос Ковалевка
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