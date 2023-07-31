Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925

По информации журналиста Виктора Вацко, форвард Андрей Борячук вскоре перейдет в команду «Металлист 1925». Transfermarkt сообщает, что контракт игрока с «Шахтером» подошел к концу.

При этом 27-летний игрок восстанавливается после травмы и сможет играть только после осенней паузы на матчи сборных.

В минувшем сезоне Борячук часть сезона провел в «Металлисте 1925». Забил три гола в десяти матчах.