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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 20:11 |
1670
6

Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925

Андрей Борячук окажется в харьковской команде

31 июля 2023, 20:11 |
1670
6
Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
ФК Шахтер. Андрей Борячук

По информации журналиста Виктора Вацко, форвард Андрей Борячук вскоре перейдет в команду «Металлист 1925». Transfermarkt сообщает, что контракт игрока с «Шахтером» подошел к концу.

При этом 27-летний игрок восстанавливается после травмы и сможет играть только после осенней паузы на матчи сборных.

В минувшем сезоне Борячук часть сезона провел в «Металлисте 1925». Забил три гола в десяти матчах.

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Источник Вацко Live
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AK.228
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+1
Zdolaemo
а в обратку по "счастливой случайности " поедет Сидор как то там из первой лиги лучший бомбардир ! как все совпало то ! 
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-4
FunnyCat_____
Это надо будет в ответном матче расплатиться 
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-5
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