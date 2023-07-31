Украина. Премьер лига31 июля 2023, 20:11 |
1670
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Покинет Шахтер. Украинский форвард перейдет в Металлист 1925
Андрей Борячук окажется в харьковской команде
31 июля 2023, 20:11 |
1670
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По информации журналиста Виктора Вацко, форвард Андрей Борячук вскоре перейдет в команду «Металлист 1925». Transfermarkt сообщает, что контракт игрока с «Шахтером» подошел к концу.
При этом 27-летний игрок восстанавливается после травмы и сможет играть только после осенней паузы на матчи сборных.
В минувшем сезоне Борячук часть сезона провел в «Металлисте 1925». Забил три гола в десяти матчах.
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Комментарии 6
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а в обратку по "счастливой случайности " поедет Сидор как то там из первой лиги лучший бомбардир ! как все совпало то !
Это надо будет в ответном матче расплатиться
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