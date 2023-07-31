ПСЖ может купить Дембеле у Барсы за 50 млн. Но осталось мало времени

По информации СМИ, вингер «Барселоны» Усман Дембеле согласовал с ПСЖ контракт на 5 лет, а перед этим попросил у каталонского клуба разрешение на переговоры, чтобы все сделать правильно.

Игрок может достаться парижанам за 50 миллионов евро, но времени осталось до конца дня. С 1 августа клаусула в контракте Дембеле увеличивается до 100 миллионов евро.

«Барселона» не против продажи, однако не за 50 миллионов.

ПСЖ после ухода Лионеля Месси и возможной потери Килиана Мбаппе активно работает над усилением атаки.