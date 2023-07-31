Тренер Жироны ждет Довбика, клуб хочет поскорее закрыть трансфер

По информации AS, «Жирона» активно работает над трансфером форварда «Днепра-1» Артема Довбика, чья игра импонирует наставнику команду Мичелу.

Несмотря на сложные переговоры как с украинским клубом, так и с «Мидтьюлландом», который получит 50% от трансфера, в «Жироне» уверены в удачном завершении сделки.

При этом клуб рассчитывает на помощь City Group, которая владеет «Жироной», чтобы поскорее оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» получит около 6 миллионов евро, а с датским клубом «Жирона» договорится отдельно.