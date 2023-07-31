Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны ждет Довбика, клуб хочет поскорее закрыть трансфер
Испания
31 июля 2023, 19:29 |
1908
1

Тренер Жироны ждет Довбика, клуб хочет поскорее закрыть трансфер

Испанский клуб готовится к переходу

31 июля 2023, 19:29 |
1908
1
Тренер Жироны ждет Довбика, клуб хочет поскорее закрыть трансфер
ФК Днепр-1. Артем Довбик

По информации AS, «Жирона» активно работает над трансфером форварда «Днепра-1» Артема Довбика, чья игра импонирует наставнику команду Мичелу.

Несмотря на сложные переговоры как с украинским клубом, так и с «Мидтьюлландом», который получит 50% от трансфера, в «Жироне» уверены в удачном завершении сделки.

При этом клуб рассчитывает на помощь City Group, которая владеет «Жироной», чтобы поскорее оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» получит около 6 миллионов евро, а с датским клубом «Жирона» договорится отдельно.

По теме:
Стали известны финансовые подробности трансфера Лемкина в Шахтер
Это реально? Аль-Хиляль дает за Осимхена 140 млн, игроку – 1 млн в неделю
ВИДЕО. Днепр-1 прибыл в Грецию на матч Лиги чемпионов с Панатинаикосом
Жирона Артем Довбик Днепр-1 трансферы
Источник AS
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Футбол | 31 июля 2023, 14:12 3
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон
Журналист рассказал, почему Гармаш отсутствует в заявке Динамо на сезон

Денис не хочет переходить в клуб из Казахстана и ждет лучшего предложения

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо
Футбол | 31 июля 2023, 15:03 19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского вингера Эгиналдо

Клуб объявил о переходе атакующего хавбека

СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
Футбол | 30.07.2023, 22:35
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Футбол | 31.07.2023, 11:53
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Девушки из высшего общества. 10 самых богатых дочерей звезд футбола
Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер
Футбол | 31.07.2023, 18:45
Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер
Источник: ван Леувен хотел пригласить Русина в Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Стали известны судейские записки боя Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
ФОТО. Стали известны судейские записки боя Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс
30.07.2023, 09:36 1
Бокс
Победа в один укол. Украинские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира
Победа в один укол. Украинские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира
30.07.2023, 12:25 13
Другие виды
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
29.07.2023, 19:01 75
Футбол
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
29.07.2023, 17:01 17
Футбол
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
30.07.2023, 07:59
Бокс
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
Возвращение Ярмоленко, дубль Ваната, травма Бондаря, драка в Александрии
31.07.2023, 08:55 4
Футбол
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
30.07.2023, 21:40
Волейбол
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
29.07.2023, 20:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем