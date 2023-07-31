«Очень тяжело кого-то пригласить». Суркис рассказал о трансферах Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил победу киевской команды в матче первого тура УПЛ против «Миная» (4:1), а также трансферные вопросы.

«Очень тяжелый матч, чувствовались нагрузки, которые были на сборе. Выиграли – молодцы. Но нужно аккуратнее действовать в обороне и атаке, потому что более сильный соперник не простит такие ошибки. Трансферы? Возможно, кого-то пригласим, но очень тяжело, потому что никто не хочет ехать. А легионеры хотят уезжать из-за ситуации в нашей стране».

«Самое главное – это победа нашей страны, это наша главная победа. А если говорить о футболе, то у нас есть и молодые, и опытные игроки. Хорошая лавка запасных».

«Кого хотел бы вернуть? Хотели бы лучших украинцев вернуть, но это невозможно. Мы уже говорили раньше про Яремчука... Но аппетиты в зарплате и трансфере нужно снизить», – сказал Суркис.