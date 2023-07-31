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  4. «Очень тяжело кого-то пригласить». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 19:10 |
2972
9

«Очень тяжело кого-то пригласить». Суркис рассказал о трансферах Динамо

Яремчук – слишком дорогое удовольствие

31 июля 2023, 19:10 |
2972
9
«Очень тяжело кого-то пригласить». Суркис рассказал о трансферах Динамо
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил победу киевской команды в матче первого тура УПЛ против «Миная» (4:1), а также трансферные вопросы.

«Очень тяжелый матч, чувствовались нагрузки, которые были на сборе. Выиграли – молодцы. Но нужно аккуратнее действовать в обороне и атаке, потому что более сильный соперник не простит такие ошибки. Трансферы? Возможно, кого-то пригласим, но очень тяжело, потому что никто не хочет ехать. А легионеры хотят уезжать из-за ситуации в нашей стране».

«Самое главное – это победа нашей страны, это наша главная победа. А если говорить о футболе, то у нас есть и молодые, и опытные игроки. Хорошая лавка запасных».

«Кого хотел бы вернуть? Хотели бы лучших украинцев вернуть, но это невозможно. Мы уже говорили раньше про Яремчука... Но аппетиты в зарплате и трансфере нужно снизить», – сказал Суркис.

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Динамо Киев Роман Яремчук Игорь Суркис трансферы УПЛ
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 9
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mavast
Ахметов пачками запрошує і йдуть, а ти тільки скиглиш
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+6
SandroKing
В том то и дело что другие берут на перспективу и воспитывают, потом за хорошие деньги продают. А ты о сбитом летчике Яремчуке мечтаешь.
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+5
KOT
Інші команди знаходять бразильців, мексиканців і тд, а тут важко знайти когось
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+4
Lion
Уже 5 лет одно и тоже....
Плоти деньги и придут!!
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+3
serhiy
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+3
bober1973
Завязывай с Монако и поедут!
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+1
Dynamomashina
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+1
FunnyCat_____
Ну ЦЗ и  в ЧУ можно взять сейчас 
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-1
Jan Zamo
Кому взагалі зараз футбол цікавий в Україні?
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-6
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