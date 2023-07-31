Новичок Второй лиги пополнился экс-игроками Волыни и Черноморца

Как стало известно Sport.ua, стрыйская «Скала 1911» подписала контракт с 23-летним нападающим Назарием Богомазом, ранее выступавшим за «Волынь», молодежку «Днепра-1» и «Горняк-Спорт». Осталось дождаться трансферного листа из Польши, где футболист отыграл прошлый сезон за «Космос» из Новотанца.

Также достигнута принципиальная договоренность о сотрудничестве с двумя полузащитниками — 20-летним Александром Баранюком из молодежки «Черноморца» и 18-летним Данилом Грабовецким из юношеской команды «Руха».

Кроме того, в клубе работают над приглашением еще нескольких исполнителей. В частности, тренерский штаб Николая Василишина хотел бы усилить позицию правого защитника.

«Скала 1911» откроет сезон домашним матчем Кубка Украины с «Хустом», который состоится 2 августа. Несколькими днями позже, 6 августа, команда на родном стадионе «Сокол» примет «Кудровку» в рамках 1-го тура чемпионата Второй лиги.

Накануне стало известно, что «Скала 1911» после просмотра не стала предлагать контракты нескольким игрокам с опытом выступлений в Первой лиге и даже УПЛ.