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WTA
31 июля 2023, 18:12 | Обновлено 31 июля 2023, 18:54
2424
1

Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 500 в Вашингтоне

31 июля 2023, 18:12 | Обновлено 31 июля 2023, 18:54
2424
1
Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В первом раунде основы украинка сразится против Виктории Азаренко (№19 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Макдональд – Шварцман. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли шесть раз, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизе Мертенс (№29 WTA) или Дарьи Касаткиной (№11 WTA).

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WTA Вашингтон смотреть онлайн Элина Свитолина Виктория Азаренко
Источник Sport.ua
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Vitason
Хлрошая пара,если Єля обыграет снова, тогда можно говорить что Азаренко нужно на пенсию!!
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