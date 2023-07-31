Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В первом раунде основы украинка сразится против Виктории Азаренко (№19 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Макдональд – Шварцман. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли шесть раз, украинка выиграла один матч.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элизе Мертенс (№29 WTA) или Дарьи Касаткиной (№11 WTA).

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