Дарио СРНА: «Шахтер вернулся. Бразильский рынок, быстрый вингер»
Функционер оценил трансфер молодого игрока
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил подписание вингера Эгиналдо, а также активное возвращение клуба на трансферный рынок Южной Америки.
«Шахтер» возвращается туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрый вингер. Подписали сильного игрока, который может действовать на всех позициях в атаке. Его хвалят и рекомендуют. И мы увидели то, что нам нужно. Я уверен, что он будет писать историю «Шахтера». Мы сейчас смотрим не только бразильский рынок, но и Эквадор, Венесуэлу. Считаю, что Эгиналдо – сильное усиление. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошли времена, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года».
«Война? Интересно, что никто из новичков не задавал вопросы по поводу войны. Они смотрят на свою перспективу и будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в «Шахтер». И мы планируем подписать еще 1-2 футболистов, но зависит от рынка», – сказал Срна.
🧡 Представляємо нашого новачка Егіналду 🇧🇷— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023
👋 Вітаємо в «Шахтарі»! ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/JF5lpHfOgq
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