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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 18:10 | Обновлено 31 июля 2023, 18:31
1352
34

Дарио СРНА: «Шахтер вернулся. Бразильский рынок, быстрый вингер»

Функционер оценил трансфер молодого игрока

31 июля 2023, 18:10 | Обновлено 31 июля 2023, 18:31
1352
34
Дарио СРНА: «Шахтер вернулся. Бразильский рынок, быстрый вингер»
ФК Шахтер. Эгиналдо

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил подписание вингера Эгиналдо, а также активное возвращение клуба на трансферный рынок Южной Америки.

«Шахтер» возвращается туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрый вингер. Подписали сильного игрока, который может действовать на всех позициях в атаке. Его хвалят и рекомендуют. И мы увидели то, что нам нужно. Я уверен, что он будет писать историю «Шахтера». Мы сейчас смотрим не только бразильский рынок, но и Эквадор, Венесуэлу. Считаю, что Эгиналдо – сильное усиление. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошли времена, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года».

«Война? Интересно, что никто из новичков не задавал вопросы по поводу войны. Они смотрят на свою перспективу и будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в «Шахтер». И мы планируем подписать еще 1-2 футболистов, но зависит от рынка», – сказал Срна.

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Komatsu
Відібрали номер у Тотовицького. 
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Burevestnik
від одного тільки "гравець-бразилець" кроти падають на дупу і аплодують 
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0
FunnyCat_____
короче такой крутой игрок, что ни один крот не может объяснить чем
в следующий раз сырна может вообще привезти какого то продавца мороженного с пляжа Рио, а местные эксперты будут довольны  
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0
FunnyCat_____
так что, кроты, крутой игрок?
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0
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Sergey RockStar
Сначала прочитал: Они смотрят на зарплату и не задают вопросов..))
Посмотрим, что в итоге за усиления.
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0
FunnyCat_____
а чего сильный игрок сидел на лавке беспросветного аутсайдера бразильской лиги?
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0
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DK1961
Начали писать, что Бондаренко не вингер. А кто он, опорник? Ну ну... Это вы все - всегда в ауте, т.к. НИКОГДА не признаете чужую правоту и ВСЕГДА отвечаете оскорблениями в любом споре. 
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-1
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DK1961
Еще не успел пост опубликовать. как кроты - тут же минусовать бросились. Ну еще раз доказывают, что я прав. Пусть молются на своих браузил, посмотрим что в конце сезона они получат. И в ЛЧ тоже
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-3
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DK1961
судаковы, бондаренки, крыськиви...аут? Плохо. Для сборной. Хорошо - для удовлетворения лохметовских хотелок.
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-3
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Burevestnik
знову численні поставки гравців з Бразилії.
скільки нинішніх українців в команді із грудня місяця будуть терти лавку ?  
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-3
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