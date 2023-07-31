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  4. Игорь СУРКИС: «Видели, как Ярмоленко в подкате сыграл перед заменой?»
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 17:55 |
2537
4

Игорь СУРКИС: «Видели, как Ярмоленко в подкате сыграл перед заменой?»

Президент клуба доволен игрой ветерана

31 июля 2023, 17:55 |
2537
4
Игорь СУРКИС: «Видели, как Ярмоленко в подкате сыграл перед заменой?»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер Андрей Ярмоленко провел первый официальный матч после возвращения в «Динамо». Команда выиграла 4:1, а игрок провел на поле 76 минут и порадовал президента клуба Игоря Суркиса.

«Вы видели, как он в подкате сыграл на последней минуте перед заменой?... Как он бьется за команду и результат».

«Он своим примером показывает ребятам, что так нужно играть и будет результат. А результат – это качественная игра и три очка», – уверен Суркис.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Игорь Суркис
Источник FootballHub
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
Безусловно кроме игровых качеств,  Ярмола так же очень важный игрок для ситуации в раздевалке Динамо!!!
Удачи Андрею и самому титулованному клубу Украины в возвращении чемпионского титула в Киев!!!
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+1
AK.228
Побачим побачим (с)
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-1
Serhii P.
Він атакуючий півзахисник, чи захисник? В потрібні для нього ігрові якості підкати - це не найголовніше.
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-1
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