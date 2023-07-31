Украина. Премьер лига31 июля 2023, 17:55 |
2537
4
Игорь СУРКИС: «Видели, как Ярмоленко в подкате сыграл перед заменой?»
Президент клуба доволен игрой ветерана
31 июля 2023, 17:55 |
2537
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Вингер Андрей Ярмоленко провел первый официальный матч после возвращения в «Динамо». Команда выиграла 4:1, а игрок провел на поле 76 минут и порадовал президента клуба Игоря Суркиса.
«Вы видели, как он в подкате сыграл на последней минуте перед заменой?... Как он бьется за команду и результат».
«Он своим примером показывает ребятам, что так нужно играть и будет результат. А результат – это качественная игра и три очка», – уверен Суркис.
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Удачи Андрею и самому титулованному клубу Украины в возвращении чемпионского титула в Киев!!!