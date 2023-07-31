Ради Кейна. Бавария готова обновить свой трансферный рекорд

По информации немецких и британских СМИ, сегодня руководство «Баварии» в Лондоне проведет встречу с менеджментом «Тоттенхэма», чтобы окончательно согласовать трансфер форварда Гарри Кейна.

Мюнхенский клуб готов побить свой трансферный рекорд (80 миллионов евро), чтобы подписать нападающего. Несмотря на то, что контракт Кейна завершается через год, «Бавария» пойдет на рекордные для себя траты.

С игроком контракт уже согласован.

Помочь «Баварии» должен трансфер Садио Мане в Саудовскую Аравию, который принесет клубу 30+ миллионов евро.