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  4. Азар не может найти новую команду. Игрок близок к завершению карьеры
Испания
31 июля 2023, 17:22 |
379
0

Азар не может найти новую команду. Игрок близок к завершению карьеры

Хавбек хочет играть в Европе

31 июля 2023, 17:22 |
379
0
Азар не может найти новую команду. Игрок близок к завершению карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

По информации испанских СМИ, хавбек Эден Азар, который после завершения сезона разорвал контракт с «Реалом» и стал свободным агентом, не может найти новую команду.

Игрок не стремится переезжать в Саудовскую Аравию или МЛС, а в Европе у бельгийца конкретных предложения все еще нет. Сообщается, что семья Азара хотела бы остаться в Мадриде, но предложений от команд из столицы Испании у футболиста нет.

Пока все идет к тому, что 32-летний Азар может объявить о завершении карьеры.

Эден выступал за «Реал» с 2019 года, но из-за травм провел лишь 76 матчей.

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Эден Азар Реал Мадрид
Источник AS
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