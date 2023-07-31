Азар не может найти новую команду. Игрок близок к завершению карьеры

По информации испанских СМИ, хавбек Эден Азар, который после завершения сезона разорвал контракт с «Реалом» и стал свободным агентом, не может найти новую команду.

Игрок не стремится переезжать в Саудовскую Аравию или МЛС, а в Европе у бельгийца конкретных предложения все еще нет. Сообщается, что семья Азара хотела бы остаться в Мадриде, но предложений от команд из столицы Испании у футболиста нет.

Пока все идет к тому, что 32-летний Азар может объявить о завершении карьеры.

Эден выступал за «Реал» с 2019 года, но из-за травм провел лишь 76 матчей.