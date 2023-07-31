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  4. Алексей СЫЧ: «Более двух миллионов евро. Кортрейк не потянул мой трансфер»
Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 17:05 | Обновлено 31 июля 2023, 17:08
779
0

Алексей СЫЧ: «Более двух миллионов евро. Кортрейк не потянул мой трансфер»

Защитник рассказал о том, почему не остался в Бельгии

31 июля 2023, 17:05 | Обновлено 31 июля 2023, 17:08
779
0
Алексей СЫЧ: «Более двух миллионов евро. Кортрейк не потянул мой трансфер»
ФК Рух. Алексей Сыч

После годичной аренды в бельгийском «Кортрейке» 22-летний защитник Алексей Сыч вернулся в «Рух» и принял участие в победном матче с «Зарей» в стартовом туре УПЛ.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Алексей Сыч поделился своими впечатлениями от выступлений за «Кортрейк», а также оценил шансы львовской команды в новом сезоне.

– Сезон, проведенный в Бельгии, был полезен для меня, – отмечает Алексей Сыч. – А накопленный международный опыт, убежден, пригодится «Руху».

– Почему «Кортрейк» отказался выкупить твой контракт?
– В условиях сотрудничества была прописана опция, что когда я сыграю за «Кортрейк» указанное количество поединков, то он обязан выкупить контракт. К сожалению, из-за травмы этого показателя я не достигнул. Тогда еще оставался другой вариант: моя игра устраивает «Кортрейк», и он по собственной инициативе покупает меня. Этого не случилось.

Getty Images/Global Images Ukraine

– На твой взгляд, почему?
– «Кортрейк» – футбольный клуб со скромными финансовыми возможностями. И прописанная в контракте сумма отступных – более двух миллионов евро – была ему не по карману. Потому и пришлось возвращаться во Львов.

– Надолго?
– У меня контракт с «Рухом» до 30 июня 2025 года. Все зависит от решения клубного руководства. Пока что стараюсь своей игрой приносить пользу «Руху». А что будет завтра – увидим.

– Как тебя встретили в команде?
– Такое впечатление, будто никуда не отлучался. Это, видимо, потому, что часто с ребятами контактировал, был в курсе новостей.

– Ты покидал «Рух», когда его возглавлял Леонид Кучук, сейчас же у руля – Виталий Пономарев.
– Никаких проблем, ведь под руководством Пономарева я тренировался в молодежном составе «Руха». Кстати, мне нравится стиль игры, пропагандируемый Виталием Юрьевичем, когда акцент делается на контроле мяча, активности крайних защитников.

– В первом тайме стартового поединка с «Зарей» у львовян далеко не все получалось. Кто виноват?
– У нас много молодежи, где-то помешало чрезмерное волнение, что приводило к ошибкам. Что касается меня, то сначала было тяжело, потому что я из-за участия в молодежном чемпионате Европы присоединился к «Руху» только на последнем этапе подготовки. Однако было убеждение, что после перерыва мы достигнем результата.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Но ведь во втором тайме кардинальных кадровых изменений в «Русе» не произошло, не произошло пертурбаций и в тактической схеме.
– Главное, мы сумели настроить себя, что все зависит от нас, если каждый добавит, то в «Заре» начнутся проблемы. К нашему агрессивному стилю, с изменениями направлений атак, гости оказались не готовы. Считаю, что мы одержали волевую победу заслуженно.

– О чем говорили после финального свистка в раздевалке?
– О том, что нельзя успокаиваться на достигнутом, что «Рух» заслуживает большего, чем борьба за выживание в элите.

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Кортрейк Алексей Сыч Рух Львов трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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