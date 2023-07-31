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WTA
31 июля 2023, 15:15 | Обновлено 31 июля 2023, 15:29
882
0

Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 250 в Вашингтоне

31 июля 2023, 15:15 | Обновлено 31 июля 2023, 15:29
882
0
Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Вашингтоне.

В первом раунде основы украинка сразится против канадки Бьянки Андрееску (№44 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Самсонова – Коллинс. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Каролин Гарсии (№6 WTA).

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Источник Sport.ua
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