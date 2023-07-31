Марта Костюк – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 250 в Вашингтоне
31 июля украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Вашингтоне.
В первом раунде основы украинка сразится против канадки Бьянки Андрееску (№44 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Самсонова – Коллинс. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Каролин Гарсии (№6 WTA).
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