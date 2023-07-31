Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Витория» Гимарайнш (Португалия) – «Целе» (Словения) будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козык.

Матч «Витория» Гимарайнш (Португалия) – «Целе» (Словения) состоится 3 августа. В первой встрече португальский клуб победил со счетом 4:3 на выезде.