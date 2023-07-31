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Лига конференций
31 июля 2023, 14:49 |
408
0

Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций

Бригада во главе с Виктором Копиевским обслужит матч в Португалии

31 июля 2023, 14:49 |
408
0
Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций
УАФ. Виктор Копиевский

На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Витория» Гимарайнш (Португалия) – «Целе» (Словения) будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козык.

Матч «Витория» Гимарайнш (Португалия) – «Целе» (Словения) состоится 3 августа. В первой встрече португальский клуб победил со счетом 4:3 на выезде.

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Виктор Копиевский Семен Шлончак Александр Беркут Ярослав Козык Витория Гимарайнш Целе судейские назначения Лига конференций
Источник Украинская ассоциация футбола
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