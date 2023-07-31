Лига конференций31 июля 2023, 14:49 |
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Украинские арбитры будут работать на матче Лиги конференций
Бригада во главе с Виктором Копиевским обслужит матч в Португалии
31 июля 2023, 14:49 |
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На матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Витория» Гимарайнш (Португалия) – «Целе» (Словения) будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козык.
Матч «Витория» Гимарайнш (Португалия) – «Целе» (Словения) состоится 3 августа. В первой встрече португальский клуб победил со счетом 4:3 на выезде.
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