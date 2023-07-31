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31 июля 2023, 12:23 |
82
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля

Важные события во всех видах спорта

31 июля 2023, 12:23 |
82
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 31 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Ирландия (Ж) – Нигерия (Ж)

Favbet 3.56 – 3.10 – 2.37

13:00 Канада (Ж) – Австралия (Ж)

Favbet 3.51 – 3.48 – 2.21

22:00 Монастир – Аль-Наср

Favbet 12.50 – 5.55 – 1.22

ТЕННИС

12:05 Даяна Ястремская – Катерина Байндл

Favbet 1.41 – 2.96

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Источник Sport.ua
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