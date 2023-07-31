Другие новости31 июля 2023, 12:23 |
82
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля
Важные события во всех видах спорта
31 июля 2023, 12:23 |
82
0
В понедельник, 31 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Ирландия (Ж) – Нигерия (Ж)
13:00 Канада (Ж) – Австралия (Ж)
22:00 Монастир – Аль-Наср
ТЕННИС
12:05 Даяна Ястремская – Катерина Байндл
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 30 июля 2023, 14:50 27
Украинские саблистки заняли 4-е место на чемпионате мира 2023 в Милане
Волейбол | 30 июля 2023, 21:40 0
В мужском и женском турнирах принимают участие по 8 команд, среди них и обе сборные Украины
Другие виды | 30.07.2023, 13:42
Футбол | 31.07.2023, 09:48
Футбол | 31.07.2023, 11:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2023, 21:13 1
29.07.2023, 17:01 16
29.07.2023, 11:15 13
30.07.2023, 02:52 4
29.07.2023, 10:00 3
30.07.2023, 07:35 24
29.07.2023, 19:27 5
30.07.2023, 12:30 13