СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 июля

В понедельник, 31 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Ирландия (Ж) – Нигерия (Ж)

3.56 – 3.10 – 2.37

13:00 Канада (Ж) – Австралия (Ж)

3.51 – 3.48 – 2.21

22:00 Монастир – Аль-Наср

12.50 – 5.55 – 1.22

ТЕННИС

12:05 Даяна Ястремская – Катерина Байндл

1.41 – 2.96