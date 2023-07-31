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Кубок Украины
31 июля 2023, 12:19 |
265
0

Известны судейские назначения на матчи второго этапа Кубка Украины

Встречи состоятся 2 августа

31 июля 2023, 12:19 |
265
0
Известны судейские назначения на матчи второго этапа Кубка Украины
УАФ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.

Кубок Украины-2023/2024. Второй предварительный этап

2 августа (среда)

12.00 «Чернигов» (Чернигов) – «Левый берег» (Киев). Чернигов. Арбитр – Артем Михайлюк (Житомир).

13.00. «Васт» (Николаев) – «Мариуполь» (Мариуполь). Борисполь. Арбитр – Максим Фирсов (Ровно).

14.00. «Дружба» (Мировка) – «Виктория» (Сумы). Кагарлык. Арбитр – Никита Богатырь (Запорожье).

15.00 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Карпаты» (Львов). Ивано-Франковск. Арбитр – Олег Когут (Тернополь).

15.00. «Звягель» (Звягель) – «Чайка» (Петропавловская Борщаговка). Звягель. Арбитр – Сергей Подригуля (Луцк).

16.00. «Скала 1911» (Стрый) – «Хуст» (Хуст). Стрый. Арбитр – Мирослав Липко (Ивано-Франковск).

16.00. «Нива» (Винница) – «Агробизнес» (Волочиск). Винница. Арбитр – Егор Кевлич (Кропивницкий).

16.00. «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) – «Полтава» (Полтава). Горишние Плавни. Арбитр – Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).

16.00 «Локомотив» (Киев) – «Диназ» (Вышгород). Киев. Арбитр – Дмитрий Кузовлев (Запорожье).

17.00. «Металлист» (Харьков) – «Эпицентр» (Каменец-Подольский). Ужгород. Арбитр – Александр Титов (Донецк).

17.00. «Подолье» (Хмельницкий) – «Нива» (Тернополь). Хмельницкий. Арбитр – Ярослав Леськив (Львовская обл.).

17.00. «Николаев» (Николаев, Львовская обл.) – «Буковина» (Черновцы). Львовская обл. Арбитр – Виталий Маляр (Хмельницкий).

17.00. «Ингулец» (Петрово) – «Металлург» (Запорожье). Петрово. Арбитр – Вадим Запрутняк (Винница).

17.00. «Кудровка» (Кудровка) – «Кремень» (Кременчуг). Черниговская обл. Арбитр – Катерина Усова (Киевская обл.).

17.00. «ЮКСА» (Киев) – «Нива» (Бузова). Киев. Арбитр – Дмитрий Осауленко (Полтава).

«Тростянец» (Тростянец) – «Реал Фарма» (Одесса). Матч не состоится.

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Кубок Украины по футболу судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
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