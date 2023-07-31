Известны судейские назначения на матчи второго этапа Кубка Украины
Встречи состоятся 2 августа
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
Кубок Украины-2023/2024. Второй предварительный этап
2 августа (среда)
12.00 «Чернигов» (Чернигов) – «Левый берег» (Киев). Чернигов. Арбитр – Артем Михайлюк (Житомир).
13.00. «Васт» (Николаев) – «Мариуполь» (Мариуполь). Борисполь. Арбитр – Максим Фирсов (Ровно).
14.00. «Дружба» (Мировка) – «Виктория» (Сумы). Кагарлык. Арбитр – Никита Богатырь (Запорожье).
15.00 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Карпаты» (Львов). Ивано-Франковск. Арбитр – Олег Когут (Тернополь).
15.00. «Звягель» (Звягель) – «Чайка» (Петропавловская Борщаговка). Звягель. Арбитр – Сергей Подригуля (Луцк).
16.00. «Скала 1911» (Стрый) – «Хуст» (Хуст). Стрый. Арбитр – Мирослав Липко (Ивано-Франковск).
16.00. «Нива» (Винница) – «Агробизнес» (Волочиск). Винница. Арбитр – Егор Кевлич (Кропивницкий).
16.00. «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) – «Полтава» (Полтава). Горишние Плавни. Арбитр – Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).
16.00 «Локомотив» (Киев) – «Диназ» (Вышгород). Киев. Арбитр – Дмитрий Кузовлев (Запорожье).
17.00. «Металлист» (Харьков) – «Эпицентр» (Каменец-Подольский). Ужгород. Арбитр – Александр Титов (Донецк).
17.00. «Подолье» (Хмельницкий) – «Нива» (Тернополь). Хмельницкий. Арбитр – Ярослав Леськив (Львовская обл.).
17.00. «Николаев» (Николаев, Львовская обл.) – «Буковина» (Черновцы). Львовская обл. Арбитр – Виталий Маляр (Хмельницкий).
17.00. «Ингулец» (Петрово) – «Металлург» (Запорожье). Петрово. Арбитр – Вадим Запрутняк (Винница).
17.00. «Кудровка» (Кудровка) – «Кремень» (Кременчуг). Черниговская обл. Арбитр – Катерина Усова (Киевская обл.).
17.00. «ЮКСА» (Киев) – «Нива» (Бузова). Киев. Арбитр – Дмитрий Осауленко (Полтава).
«Тростянец» (Тростянец) – «Реал Фарма» (Одесса). Матч не состоится.
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