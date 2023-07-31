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WTA
31 июля 2023, 12:00 | Обновлено 31 июля 2023, 12:01
594
0

Даяна Ястремская – Катерина Байндл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 250 в Праге

31 июля 2023, 12:00 | Обновлено 31 июля 2023, 12:01
594
0
Даяна Ястремская – Катерина Байндл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

31 июля украинские теннисистки Даяна Ястремская (№145 WTA) и Катерина Байндл (№77 WTA) начнут выступления в основе хардового турнире серии WTA 250 в Праге (Чехия).

В матче первого раунда украинки сразятся между собой. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила Ястремская.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хизер Уотсон (№146 WTA) или Юле Нимайер (№106 WTA).

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Источник Sport.ua
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