Два титула в США. Фритц не без проблем стал чемпионом турнира в Атланте
Американец выиграл у австралийца в непростом матче
Американец Тейлор Фритц (ATP 9) завоевал титул хардового турнира серии ATP 250 в Атланте (США).
В финале Фритц одержал победу над австралийцем Александаром Вукичем (ATP 82).
Первый сет Тейлор выиграл со счётом 7:5 сделав один брейк. Во второй партии американец проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (5:7). В третьей партии Фритц, выиграв одну подачу соперника, завершает игру со счётом 6:4.
Тейлор с Александаром встречались в первый раз. Игра длилась 2 часа 18 минут. Теперь счёт стал 1:0 по очным встречам в пользу американца.
ATP 250. Атланта (США). Финал
Тейлор Фритц (США) – Александар Вукич (Австралия) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:4
Американец заработал свой одинадцатый титул в карьере. Тейлор во второй раз в сезоне выиграл турнир серии ATP, каждый из которых был в США.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий в матче за титул уступил Виту Копрживе из Чехии
Коллектив Руслана Ротаня начал сезон с очень сложной победы