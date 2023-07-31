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ATP
31 июля 2023, 01:30 | Обновлено 31 июля 2023, 02:11
47
0

Два титула в США. Фритц не без проблем стал чемпионом турнира в Атланте

Американец выиграл у австралийца в непростом матче

31 июля 2023, 01:30 | Обновлено 31 июля 2023, 02:11
47
0
Два титула в США. Фритц не без проблем стал чемпионом турнира в Атланте

Американец Тейлор Фритц (ATP 9) завоевал титул хардового турнира серии ATP 250 в Атланте (США).

В финале Фритц одержал победу над австралийцем Александаром Вукичем (ATP 82).

Первый сет Тейлор выиграл со счётом 7:5 сделав один брейк. Во второй партии американец проиграл на тай-брейке со счётом 6:7 (5:7). В третьей партии Фритц, выиграв одну подачу соперника, завершает игру со счётом 6:4.

Тейлор с Александаром встречались в первый раз. Игра длилась 2 часа 18 минут. Теперь счёт стал 1:0 по очным встречам в пользу американца.

ATP 250. Атланта (США). Финал

Тейлор Фритц (США) – Александар Вукич (Австралия) – 7:5, 6:7 (5:7), 6:4

Американец заработал свой одинадцатый титул в карьере. Тейлор во второй раз в сезоне выиграл турнир серии ATP, каждый из которых был в США.

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Тейлор Фритц Александар Вукич ATP Атланта
Источник Sport.ua
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