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ATP
30 июля 2023, 22:25 | Обновлено 30 июля 2023, 22:53
337
0

Зверев рвёт. Немец выиграл титул ATP 250 в Гамбурге

Немец обыграл в финале 3-ю ракетку Сербии в двух сетах

30 июля 2023, 22:25 | Обновлено 30 июля 2023, 22:53
337
0
Зверев рвёт. Немец выиграл титул ATP 250 в Гамбурге

Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 19) завоевал титул грунтового турнира серии ATP 250 в Гамбурге (Германия).

В финале немец одержал победу над сербом Ласло Дьере (ATP 57).

Первый сет Александр смог выиграть, забрав одну подачу соперника – 7:5. Во второй партии немец победил со счётом 6:3, отдав лишь один брейк и выиграв у соперника целых два.

Зверев с сербом встречались в третий раз. Игра длилась 1 час 50 минут. Теперь счёт стал 3:0 по очным встречам в пользу немца.

ATP 250. Гамбург (Германия). Финал

Александр Зверев (Германия) – Ласло Дьере (Сербия) – 7:5, 6:3

Александр в первый раз в сезоне (и впервые с 2021 года) выиграл турнир серии ATP.

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Александр Зверев Ласло Дьере ATP Гамбург
Источник Sport.ua
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