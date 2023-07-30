Зверев рвёт. Немец выиграл титул ATP 250 в Гамбурге
Немец обыграл в финале 3-ю ракетку Сербии в двух сетах
Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 19) завоевал титул грунтового турнира серии ATP 250 в Гамбурге (Германия).
В финале немец одержал победу над сербом Ласло Дьере (ATP 57).
Первый сет Александр смог выиграть, забрав одну подачу соперника – 7:5. Во второй партии немец победил со счётом 6:3, отдав лишь один брейк и выиграв у соперника целых два.
Зверев с сербом встречались в третий раз. Игра длилась 1 час 50 минут. Теперь счёт стал 3:0 по очным встречам в пользу немца.
ATP 250. Гамбург (Германия). Финал
Александр Зверев (Германия) – Ласло Дьере (Сербия) – 7:5, 6:3
Александр в первый раз в сезоне (и впервые с 2021 года) выиграл турнир серии ATP.
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