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ATP
30 июля 2023, 22:00 | Обновлено 30 июля 2023, 22:20
275
1

Виталий Сачко – Вит Копржива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на челленджере в Вероне

30 июля 2023, 22:00 | Обновлено 30 июля 2023, 22:20
275
1
Виталий Сачко – Вит Копржива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

30 июля украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Вероне (Италия).

В финальном матче украинец встретится с Витом Копрживой Чехии (ATP 248). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Eugenii Skrypka
Два игрока, играющих в максимальный анти теннис, игру Сачко не воспринимаю, она просто без мысли и зрелищности. Чех то вообще непонятное явление. Все двинули на штаты, шанс для таких недотеннисистов
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