Виталий Сачко – Вит Копржива. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июля украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 188) продолжит выступления на грунтовом челленджере в Вероне (Италия).

В финальном матче украинец встретится с Витом Копрживой Чехии (ATP 248). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисистов.

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