Впервые в истории. Семейный подряд: коуч Герты выпустил играть трех сыновей
На старте сезона Второй Бундеслиги «Герта» проиграла «Фортуне»
Наставник немецкой «Герты» Паль Дардаи выпустил на поле трех своих сыновей в матче чемпионата Германии.
На старте сезона Второй Бундеслиги «Герта» проиграла «Фортуне» из Дюссельдорфа (0:1).
Впервые в истории немецкого футбола в одном матче сыграли три сына одновременно.
Тренер-отец Паль Дардаи выпустил Мартона в основе, второй Паль-младший вышел на замену в первом тайме, а третий сын Бенс появился на поле в конце встречи.
Однако, такой семейный подряд «Герте» не помог, и «Старая дама» проиграла «Фортуне» (0:1).
Фортуна – Герта – 1:0. Видео гола и обзор матча
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