Впервые в истории. Семейный подряд: коуч Герты выпустил играть трех сыновей

Наставник немецкой «Герты» Паль Дардаи выпустил на поле трех своих сыновей в матче чемпионата Германии.

На старте сезона Второй Бундеслиги «Герта» проиграла «Фортуне» из Дюссельдорфа (0:1).

Впервые в истории немецкого футбола в одном матче сыграли три сына одновременно.

Тренер-отец Паль Дардаи выпустил Мартона в основе, второй Паль-младший вышел на замену в первом тайме, а третий сын Бенс появился на поле в конце встречи.

Однако, такой семейный подряд «Герте» не помог, и «Старая дама» проиграла «Фортуне» (0:1).

Фортуна – Герта – 1:0. Видео гола и обзор матча