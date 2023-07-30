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Германия
30 июля 2023, 20:40 | Обновлено 30 июля 2023, 21:44
1458
3

Впервые в истории. Семейный подряд: коуч Герты выпустил играть трех сыновей

На старте сезона Второй Бундеслиги «Герта» проиграла «Фортуне»

30 июля 2023, 20:40 | Обновлено 30 июля 2023, 21:44
1458
3
Впервые в истории. Семейный подряд: коуч Герты выпустил играть трех сыновей
Getty Images/Global Images Ukraine. Паль Дардаи

Наставник немецкой «Герты» Паль Дардаи выпустил на поле трех своих сыновей в матче чемпионата Германии.

На старте сезона Второй Бундеслиги «Герта» проиграла «Фортуне» из Дюссельдорфа (0:1).

Впервые в истории немецкого футбола в одном матче сыграли три сына одновременно.

Тренер-отец Паль Дардаи выпустил Мартона в основе, второй Паль-младший вышел на замену в первом тайме, а третий сын Бенс появился на поле в конце встречи.

Однако, такой семейный подряд «Герте» не помог, и «Старая дама» проиграла «Фортуне» (0:1).

Фортуна – Герта – 1:0. Видео гола и обзор матча

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Источник Sport.ua
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Benya23
Не має сечі терпіти ці пекельні борошна
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+2
WildeKater
Державний будуй у небезпеці. 
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0
Gargantua
кстати на табло результатов на главной странице Бундеслиги вообще нет
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0
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