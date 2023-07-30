Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игроки Полесья, Кривбасса и Львова не подошли Скале 1911
Украина. Вторая лига
30 июля 2023, 20:35 | Обновлено 30 июля 2023, 20:38
986
0

Экс-игроки Полесья, Кривбасса и Львова не подошли Скале 1911

Новичок Второй лиги определяется с составом

30 июля 2023, 20:35 | Обновлено 30 июля 2023, 20:38
986
0
Экс-игроки Полесья, Кривбасса и Львова не подошли Скале 1911
ФК Волынь Луцк. Александр Чепелюк

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Евгений Кузнецов (в предыдущем сезоне играл за «Звягель», а до этого выступал за «Полесье»), полузащитники Иван Козак (последний украинский клуб – «Кривбасс») и Игорь Кошман («Львов») покинули тренировочный лагерь «Скалы 1911» за несколько дней до старта нового сезона. Все они не убедили тренерский штаб Николая Василишина в своей высокой квалификации.

Не будет в «Скале 1911» и опорного полузащитника Александра Чепелюка, известного по выступлениям за «Волынь», «Рух», «Горняк-Спорт» и «Эпицентр». Стороны вели переговоры, однако в конечном счете клуб принял решение не прибегать к услугам футболиста, в активе которого 227 матчей и 7 голов на профессиональном уровне.

В ближайшую среду, 2 августа, «Скала 1911» стартует в Кубке Украины домашним матчем с «Хустом». В воскресенье, 6 августа, в 1-м туре чемпионата Второй лиги стрыяне примут «Кудровку».

По теме:
Марко САПУГА: «Рух в перерыве внес коррективы и переломил игру с Зарей»
Владимир МИКИТИН: «Пока отсутствие Сидорова очень чувствуется»
Сотрясение мозга. Прикарпатье на старте сезона потеряло еще одного игрока
инсайд Скала Стрый Иван Козак Евгений Кузнецов Игорь Кошман Александр Чепелюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В матче за 3 место сборная Украины проиграла Колумбии
Волейбол | 30 июля 2023, 16:45 23
В матче за 3 место сборная Украины проиграла Колумбии
В матче за 3 место сборная Украины проиграла Колумбии

Подопечные Ивана Петкова завершили выступление в Кубке претендентов ФИВБ на 4 месте

Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Футбол | 30 июля 2023, 18:54 40
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай

Киевляне стартовали с волевой разгромной победы

ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем
Футбол | 30.07.2023, 17:42
ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем
ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
Футбол | 30.07.2023, 02:52
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
Барселона разгромила Реал в Эль-Класико
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
Футбол | 29.07.2023, 22:08
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
За деньги или бесплатно? Трубин дал согласие на трансфер в Интер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
ВИДЕО. Серьезная травма. Защитника Шахтера вывезли с поля в конце матча УПЛ
29.07.2023, 20:10 7
Футбол
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
Календарь и результаты матчей Кубка претендентов по волейболу
30.07.2023, 13:50
Волейбол
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
Эли vs Азаренко. С кем сыграют Свитолина, Костюк и Калинина в Вашингтоне?
28.07.2023, 20:12 2
Теннис
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
ВИДЕО. Как Кроуфорд нокаутировал Спенса в 9-м раунде в Лас-Вегасе
30.07.2023, 07:59
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
28.07.2023, 21:15 8
Футбол
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
ВИДЕО. Гол+ассист за 6 минут. Цыганков феерит за Жирону в игре с Блэкберном
29.07.2023, 18:21 13
Футбол
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
28.07.2023, 18:39 14
Другие виды
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
29.07.2023, 19:01 75
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем