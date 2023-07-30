Экс-игроки Полесья, Кривбасса и Львова не подошли Скале 1911

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Евгений Кузнецов (в предыдущем сезоне играл за «Звягель», а до этого выступал за «Полесье»), полузащитники Иван Козак (последний украинский клуб – «Кривбасс») и Игорь Кошман («Львов») покинули тренировочный лагерь «Скалы 1911» за несколько дней до старта нового сезона. Все они не убедили тренерский штаб Николая Василишина в своей высокой квалификации.

Не будет в «Скале 1911» и опорного полузащитника Александра Чепелюка, известного по выступлениям за «Волынь», «Рух», «Горняк-Спорт» и «Эпицентр». Стороны вели переговоры, однако в конечном счете клуб принял решение не прибегать к услугам футболиста, в активе которого 227 матчей и 7 голов на профессиональном уровне.

В ближайшую среду, 2 августа, «Скала 1911» стартует в Кубке Украины домашним матчем с «Хустом». В воскресенье, 6 августа, в 1-м туре чемпионата Второй лиги стрыяне примут «Кудровку».