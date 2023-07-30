Тренер Брюгге: «Дверь для Яремчука еще не закрыта»

Главный тренер бельгийского клуба «Брюгге» Ронни Дейла высказал мнение о будущем в команде украинского форварда Романа Яремчука. Норвежский специалист признал наличие проблем у 27-летнего уроженца Львова, но заявил, что все еще готов помочь ему в их преодолении.

«Моя дверь тоже всегда открыта для всех. (смеется) И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою двери. Да, я говорю и о Яремчуке, которого мы усиленно пытаемся вернуться на прежний уровень.

Пока я стараюсь сделать каждого игрока команды лучше. Роману это пока не удается, но он остается игроком «Брюгге. Я буду стараться и дальше. Пока он еще здесь. Да, дверь не закрыта пока он не уйдет из команды совсем или не будет отдан в аренду», – заявил Дейла.

Сообщается, что у Яремчука есть еще время. В противном случае «Брюгге» постарается до конца августа отправить его куда-то в аренду.