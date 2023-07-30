Украина. Премьер лига30 июля 2023, 17:42 | Обновлено 30 июля 2023, 18:09
1963
0
ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем
Нападающий ответил двумя ударами на быстро пропущенный гол
30 июля 2023, 17:42 | Обновлено 30 июля 2023, 18:09
1963
0
В Киеве проходит матч 1-го тура УПЛ-2023/2024 между киевским «Динамо» и «Минаем».
На 3-й минуте поединке гости из Закарпатья вышли вперед – ворота «Динамо» поразил Витенчук.
«Минай» вел в счете до 27-й минуты. Владислав Ванат вначале счете сравнял, а через три минуты вывел динамовскую команду вперед. 2:1.
27 минута. Гол Ваната – 1:1
30 минута. Гол Ваната – 2:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июля 2023, 20:10 7
Скорее всего, Валерий Бондарь получил перелом ключицы
Волейбол | 30 июля 2023, 16:45 17
Подопечные Ивана Петкова завершили выступление в Кубке претендентов ФИВБ на 4 месте
Футбол | 29.07.2023, 18:21
Футбол | 30.07.2023, 12:08
Бокс | 30.07.2023, 07:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2023, 05:40 9
29.07.2023, 23:30 2
29.07.2023, 17:01 16
30.07.2023, 07:35 24
28.07.2023, 22:27 1
29.07.2023, 19:01 75
28.07.2023, 20:25 31
30.07.2023, 13:50