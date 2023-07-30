ВИДЕО. Ванат оформил дубль в матче Динамо с Минаем

В Киеве проходит матч 1-го тура УПЛ-2023/2024 между киевским «Динамо» и «Минаем».

На 3-й минуте поединке гости из Закарпатья вышли вперед – ворота «Динамо» поразил Витенчук.

«Минай» вел в счете до 27-й минуты. Владислав Ванат вначале счете сравнял, а через три минуты вывел динамовскую команду вперед. 2:1.

27 минута. Гол Ваната – 1:1

30 минута. Гол Ваната – 2:1