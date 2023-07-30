WTA30 июля 2023, 16:26 | Обновлено 30 июля 2023, 16:31
843
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Свентек выиграла домашний турнир WTA в Варшаве
Первая ракетка мира завоевала трофей в столице Польши
30 июля 2023, 16:26 | Обновлено 30 июля 2023, 16:31
843
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Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая первое место в мировом рейтинге, стала победительницей хардового турнира WTA 250 в Варшаве.
В решающей встрече соревнований полька в двух сетах за 1 час 9 минут убедительно обыграла Лауру Зигемунд из Германии (№153 WTA).
WTA 250 Варшава. Финал
Ига Свентек (Польша, 1) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:0, 6:1
Это была вторая в истории очная встреча Свентек и Зигемунд. Ига реабилитировалась за поражение от Лауры в Мадриде в мае 2021 года.
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