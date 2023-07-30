Свентек выиграла домашний турнир WTA в Варшаве

Польская теннисистка Ига Свентек, занимающая первое место в мировом рейтинге, стала победительницей хардового турнира WTA 250 в Варшаве.

В решающей встрече соревнований полька в двух сетах за 1 час 9 минут убедительно обыграла Лауру Зигемунд из Германии (№153 WTA).

WTA 250 Варшава. Финал

Ига Свентек (Польша, 1) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:0, 6:1

Это была вторая в истории очная встреча Свентек и Зигемунд. Ига реабилитировалась за поражение от Лауры в Мадриде в мае 2021 года.