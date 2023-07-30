Свентек вышла в финал турнира WTA в столице Польши

Польская теннисистка Ига Свентек, которая является первым номером мирового рейтинга, пробилась в финала хардового турнира WTA 250 в Варшаве.

В полуфинальной встрече полька в двух сетах добилась победы над Яниной Викмайер из Бельгии (№109 TWA),

WTA 250 Варшава. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша, 1) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:1, 7:6 (8:6)

В решающем матче турнира Свентек встретится с Лаурой Зигемунд из Германии (№153 WTA). Немка в 1/2 финала обыграла соотечественницу Татьяну Марию (№65 WTA) – 5:7, 6:3, 6:4.