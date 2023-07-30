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  4. Свентек вышла в финал турнира WTA в столице Польши
WTA
30 июля 2023, 14:57 | Обновлено 30 июля 2023, 15:03
684
0

Свентек вышла в финал турнира WTA в столице Польши

Первая ракетка мира близка к триумфу в родных стенах

30 июля 2023, 14:57 | Обновлено 30 июля 2023, 15:03
684
0
Свентек вышла в финал турнира WTA в столице Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, которая является первым номером мирового рейтинга, пробилась в финала хардового турнира WTA 250 в Варшаве.

В полуфинальной встрече полька в двух сетах добилась победы над Яниной Викмайер из Бельгии (№109 TWA),

WTA 250 Варшава. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша, 1) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:1, 7:6 (8:6)

В решающем матче турнира Свентек встретится с Лаурой Зигемунд из Германии (№153 WTA). Немка в 1/2 финала обыграла соотечественницу Татьяну Марию (№65 WTA) – 5:7, 6:3, 6:4.

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Ига Свёнтек WTA Варшава Янина Викмайер
Источник Sport.ua
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